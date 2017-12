FOTO. Betty Monroe disfruta de la Navidad en un sexy bikini

Horas antes de que llegara Navidad, Betty Monroe se tomó unas merecidas vacaciones donde disfrutó de la playa.

Y no desaprovechó la oportunidad para presumir su cuerpazo en un sexy bikini.

La actriz mexicana se tomó una selfie mientras tomaba el sol en un traje de baño de color morado con puntos blancos y un toque de verde.

Entre chanclas y arena disfrutando !!! A post shared by Betty Monroe (@bmbettymonroe) on Dec 23, 2017 at 1:17pm PST

“Entre chanclas y arena disfrutando!!!”, escribió junto a la imagen que logró hasta cuatro mil likes.

Su escultural figura quedó totalmente expuesta robando cientos de halagos.

“Qué hermosa”, “Enseña más de tu escultural cuerpo para que nos des ese regalo”, “Wow, mamacita”, “Qué chulada de mujer”, “Qué mejor que ese cuerpazo y una playita” y “ Qué guapa” son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pensando en ti …. A post shared by Betty Monroe (@bmbettymonroe) on Dec 16, 2017 at 4:38pm PST

Se arrepiente de hacer película para adultos

En octubre de este año se estrenó la película “Fendom”, la cual se grabó en el 2005, pero no había salido a la luz sino hasta ahora.

En esta cinta, Betty Monroe interpreta a una mujer sadomasoquista, pero ha llamado la atención por su alto contenido erótico y hasta ha sido clasificada como “un poco porno”.

“Es una película fuerte, la verdad yo me divertí, he de confesar que nunca la vi terminada y ahora sería raro verme en pantalla, pues en ese entonces era una mujer de 27 años, no tenía hijos, ni siquiera me había casado”, señaló la actriz a medios mexicanos.