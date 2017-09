Estrenan película para adultos que grabó Betty Monroe hace 12 años

En el 2005, Betty Monroe y Harry Geithner filmaron la película “Fendom”. Sin embargo, el proyecto había sido guardado y no será hasta el próximo octubre que finalmente será estrenada en cines mexicanos.

Casi 12 años después saldrá a la luz la historia donde la actriz mexicana interpreta a una mujer sadomasoquista.

“En octubre por fin llegará a las salas, pensamos que nunca vería la luz, ya sabes como son las cosas en el cine mexicano, nosotros la filmamos en 2005 y pensamos que ya no saldría”, dijo en entrevista con El universal.

De alto contenido erótico

La historia ha llamado la atención y hasta ha causado polémica por ser “un poco porno”.

“Es una película fuerte, la verdad yo me divertí, he de confesar que nunca la vi terminada y ahora sería raro verme en pantalla, pues en ese entonces era una mujer de 27 años, no tenía hijos, ni siquiera me había casado”, señaló Monroe a medios mexicanos.

Ahora, Betty aseguró que no dejará que sus hijos vean esta actuación tan extrema: "Tenía que ser una femme fatal, con cuero y todo, no sé si quiero que mis hijos me vean así, imagínate, qué pensarían no eso no va a pasar".

Además, confesó que se siente un poco avergonzada de haberla realizado. A decir de la actriz, aunque le pagaron muy bien por su participación, no fue uno de sus mejores trabajos.