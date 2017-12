FOTO. Bella Thorne se convierte en una sensual Señora Claus

Las festividades navideñas se apoderaron de Bella Thorne, quien decidió convertirse en una versión muy atrevida de la Señora Claus para celebrar la llegada de la Navidad.

La actriz se puso sus mejores galas, y también las más diminutas, para recibir a Santa Claus.

"It's starting to feel a lot like Christmas", escribió la exestrella de Disney junto a la imagen donde aparece usando un gorro navideño, guantes hasta los codos y un sensual corsé rojo de satín.

Al fondo de la foto se puede apreciar un árbol navideño, pero sin dudas esto no fue lo que captó la atención de los fans.

En otra fotografía, Bella Thorne aparece de perfil mientras pasa su lengua por un dulce navideño, “Lick me like a candy kane” escribió.

L L L lick me like a candy kane A post shared by BELLA (@bellathorne) on Dec 18, 2017 at 8:26am PST

El toque más sensual

Y por si esto fuera poco para calentar las redes, en otra imagen que publicó en sus redes sociales, la también modelo está recostada en la cama mientras que el corto top rojo que lleva puesto dejó al descubierto gran parte de su seno derecho.

Usando únicamente una braga de encaje blanco y botas negras hasta la rodilla, Thorne le dio el toque sexy a esta temporada navideña y se convirtió en el regalo que muchos querían.