Vanessa Claudio elevó la temperatura con un topless sin dejar nada a la imaginación

Vanessa Claudio logró levantar bajas pasiones de sus seguidores con una foto que compartió en su cuenta de Instagram.

La conductora de "Venga La Alegría" cada vez se pone más atrevida en sus redes sociales y prueba de ello son sus últimas imágenes.

No conforme con aparecer en sexys y sugerentes fotografías, ha optado por despojarse de la ropa y posar como Dios la trajo al mundo.

"Mood: Me, myself and I ! Tiempo para estar conmigo! Foto @loremrphoto", escribió.