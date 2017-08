Ingrid Coronado es criticada por detalle en una fotografía que no pasó desapercibido

Como ya es costumbre, Ingrid Coronado está de nuevo en medio de la polémica. Ahora por una de sus fotografías de Instagram, que “evidencia” un mal retoque.

La conductora de TvAzteca publicó una imagen en su red social, que de inmediato empezó a recibir críticas por un detalle que sus seguidores no dejaron pasar.

Los usuarios en redes sociales aseguran que Coronado editó su foto para lucir una “mejor figura”.

En la imagen se ve a Ingrid sentada en el set de grabación del programa “Venga la Alegría”, en la cual resalta su diminuta cintura, pero no solo eso, también llamó la atención un defecto en su brazo, exactamente en el codo; lo que bien podría evidenciar que retocó la fotografía para reducir su cintura.

A post shared by Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronadomx) on Aug 8, 2017 at 7:46pm PDT

“Sra, por favor no quiera engañar al público con tremendo retoque, que hasta arqueado se ve su brazo izquierdo”, “Tu codo se redujo como la cintura” o “Esta imagen esta editada…. su codo sale deforme por hacerse cintura”, comentó uno de los usuarios que asegura notar el retoque.

Mientras que otros usuarios, que aseguran conocer sobre retoques digitales, la defendieron:

“Yo que sé de retoque digital, les puedo asegurar que en esta foto no hay edición alguna, si la hubiera todo la línea del brazo, del outfit y del fondo se verían descuadrados, en cualquier programa de edición de imagen no puedes editar sólo partes de la imagen, o se edita todo y todo se desfigura o lo montas y si lo hubiesen montado no hubieran sido tan descuidados con el codo, no sean envidiosos”.