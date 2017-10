VIDEO. Luego de agredir a un reportero, así pide perdón Eduardo Yáñez

En entrevista para el programa de Univisión, "El Gordo y la Flaca", Eduardo Yáñez reapareció tras el escándalo que protagonizó por haber golpeado al reportero Paco Fuentes durante un evento en Los Ángeles, California.

Yáñez aprovechó la entrevista para dar su versión sobre lo ocurrido aquella tarde:

"Le dije muy respetuoso y educado que no iba a hablar de mi vida personal, a lo que él insistió porque me imagino es su naturaleza o que lo obligan a preguntar quizás, y repito, yo perdí, perdí el cool, y se me fue la onda".