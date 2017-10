VIDEO. Integrante de Fifth Harmony cae en pleno concierto y su reacción sorprendió

Una de las integrantes de Fifth Harmony, uno de los grupos femeninos más reconocidos, pasó un incómodo momento hace unos días.

En pleno show en Brasil, Normani Kordei perdió el equilibrio, se resbaló y cayó al piso.

Pero pero la forma en que lo disimuló captó la atención de los miles de fans que se reunieron en el concierto.

Cuando el cuarteto cantaba "Made You Mad", la cantante tocó el piso pero un astuto movimiento de cabello, una sonrisa perfecta y un sexy estirón de sus piernas lograron que airosa del tropiezo.

Algunos fans capturaron el incidente y lo no dudaron en subirlo a las redes sociales aplaudiendo el profesionalismo de la artista.

Normani Kordei fell down while performing with the group in Brazil, but look at that effortless recovery! pic.twitter.com/t5Z9puTwyk

— Pop Crave (@PopCrave) 12 de octubre de 2017