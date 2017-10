Penélope Cruz muestra orgullosa su figura a sus 43 años posando desnuda

Penélope Cruz sorprendió a todos al compartir una serie de candentes imágenes en donde no deja nada a la imaginación.

La actriz española aparece en las fotos luciendo una sexy lencería y en otra como Dios la trajo al mundo.

Fue la misma artista quien las publicó en su cuenta de Instagram y son parte de la sesión que protagonizó para la conocida revista Esquire.

Los fans no dudaron en halagar la sensualidad y belleza de la mujer de 43 años, quien a su edad no tiene nada que envidiar.

Durante la entrevista reveló que lloró después de sus escenas desnuda en Jamón, Jamón porque le daba miedo no volver a trabajar como actriz.

“Tenía la sensación de que la película iba a ser especial. Sabía que el guion era bueno. Era tan claro, tan valiente, tan refrescante. Y sí, fue muy sexy “, confiesa la intérprete.

“Por supuesto que no esperaba esas escenas, pero lo hice. Todos fueron muy respetuosos, conscientes de que yo tenía 18 años. El último día de grabación me puse a llorar porque me daba miedo no volver a trabajar como actriz. El sentimiento fue devastador”, agregó Penélope Cruz.