Joe Jonas dejará la soltería para casarse con actriz de Game of Thrones

Joe Jonas dio una gran noticia por medio de su cuenta oficial de Instagram.

El exintegrante de los Jonas Brothers dejó la soltería para comprometerse con su novia Sophie Turner.

La actriz saltó a la fama por interpretar a Sansa Stark de la serie "Game of Thrones".

A post shared by J O E J O N A S (@joejonas) on Oct 15, 2017 at 10:39am PDT

Ambos compartieron la misma fotografía en las redes sociales.

Mientras que Sophie escribió como descripción: "I said yes", el músico hizo lo mismo al colocar "She said yes".