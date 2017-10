Jennifer López y Marc Anthony logran recaudar millonaria cifra en concierto benéfico

Este sábado por la noche, decenas de artistas se unieron por una causa benéfica organizada por Jennifer López y Marc Anthony.

“One Voice: Somos Live!” fue un concierto para recaudar fondos a favor de los damnificados por los desastres naturales en varios países de América.

This cause is close to @JLo's heart. Let's raise money for disaster relief tonight. #OneVoice #SomosUnaVoz

Donate: https://t.co/qbmcuR20GM pic.twitter.com/u4zCNAKFZw

— NBC (@nbc) October 15, 2017