Salen a la luz videos donde Ben Affleck acosa sexualmente a dos mujeres

Después del escándalo que desató el productor Harvey Weinstein por haber acosado y abusado sexualmente a varias actrices, Ben Affleck también es señalado de haber tocado a una conductora de televisión.

La actriz Hilary Burton tuvo una aparición con el actor en “Total Request Live” de MTV en el 2003.

En ese entonces, ella conducía el programa que hacía un conteo diario de videos musicales.

En el clip se puede ver cómo Affleck se acerca a Burton y al momento de abrazarla, el brazo que pasa detrás de su espalda llega hasta uno de sus senos, el cual toquetea por varios segundos. La conductora únicamente se rió y no sabía cómo actuar.

Este video volvió a resurgir ahora que el actor condenó las acciones de Harvey Weinstein y un usuario de redes sociales le recordó que él había abusado sexualmente de la entonces conductora.

"[Affleck] también agarró los pechos de Hilarie Burton en TRL una vez. Todo el mundo lo olvidó, no obstante", escribió la usuaria @ShaniceBrim.

Mientras tanto, la ahora actriz respondió al usuario de redes “Yo no lo olvidé”.

Debido a esto, Affleck utilizó su cuenta oficial de Twitter para disculparse con Burton:

“Actué inapropiadamente hacia la Sra. Burton y me disculpo sinceramente".

I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize

Pero esta no fue la única vez que Affleck se sobrepasó con una conductora de televisión. En redes sociales también circula un segundo video donde acosó a la canadiense Vanessa Media.

En el clip se puede ver cómo el actor forzó a la mujer para que se sentara en sus piernas mientras la abrazaba fuertemente.

La presentadora intenta alejarse en varias ocasiones, pero no lo logra. La peor parte es cuando Ben Affleck le dice que debería hacer la entrevista estando topless.

Tiempo después, Vanessa explicó que ella no fue una víctima del todo y que hace cientos de entrevistas así. Cuando las cámaras grababan, ellos se comportaban así. Pero cuando dejaban de grabar, todo terminaba.

“Él nunca me tocó de una forma impropia. Fue muy respetuoso, debo decir”, expresó la conductora a The Hollywood Reporter.

how is this 2004 ben affleck interview real pic.twitter.com/xYWvOau1jT

— popculturediedin2009 (@pcd2009) July 3, 2017