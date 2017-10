Después de declararle su amor, Rommel Pacheco sale en defensa de Belinda

El clavadista Rommel Pacheco no solo coqueteó con Belinda cuando terminó su relación con Criss Angel, sino que también la defiende de quienes la critican.

En entrevista con un programa de espectáculos, el mexicano dijo:

“Terminas una relación y yo veo muy mal que tu expareja se exprese mal, sobre todo si eres figura pública”.

“La manera en que lo dijo creo que no es correcto, es malo. Independientemente de lo que haya pasado te lo quedas, no tienes por qué estar diciendo nada”, añadió.

A post shared by Rommel Pacheco 🇲🇽 (@rommel_pacheco) on Oct 7, 2017 at 4:28pm PDT

Pacheco se vio involucrado en este drama amoroso cuando Belinda anunció su soltería por medio de un tuit, y el mexicano aprovechó para responderle de una forma muy coqueta:

“¿Amigos creen que tenga alguna posibilidad ahí? Te mando un beso Belinda”, acompañado de un emoji.

Esto llegó a oídos de Criss Angel gracias a una nota de Publinews y el ilusionista respondió muy molesto “Espero que tenga mucho dinero y un detector de mentiras”.

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector 💰💰💰💰😂😘 https://t.co/uRxbJ6RGnb

— Criss Angel (@CrissAngel) September 13, 2017