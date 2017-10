Linkin Park comparte el Carpool Karaoke que grabó Chester antes de su muerte

La banda estadounidense Linkin Park publicó en su cuenta de Facebook el video de su participación en el Carpool karaoke que filmaron antes de la muerte de su líder, el cantante Chester Bennington.

En las imágenes puede verse al artista manejando, entretenido y enérgico mientras le enseña a cantar con gritos al actor Ken Jeong de la película "¿Qué pasó ayer?" (2009).

Al comienzo del video aparece un mensaje conmemorativo dedicado a la memoria de Bennington, y en apoyo a su familia y compañeros de banda:

Linkin Park, por su parte, ensayan y preparan el concierto de homenaje al cantante, que se realizará el 27 de octubre en Los Ángeles.

El 20 de julio, el intérprete se quitaba la vida en su casa de Palos Verdes, en Los Ángeles.

Bennington había declarado en reiteradas oportunidades que la depresión era una enfermedad con la que batallaba desde la juventud, y que en otras ocasiones había intentado suicidarse.

Asimismo, el frontman del grupo nü metal luchaba contra una adicción a las drogas y el alcohol.

Su esposa Talinda decidió compartir algo muy personal con los seguidores de su fallecido esposo y publicó en su cuenta de Twitter un video tomado 36 horas de que él se suicidara.

En las imágenes se lo puede ver a Bennington muy sonriente, compartiendo un día familiar junto a su mujer y sus hijos.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k

— Talinda Bennington (@TalindaB) 16 de septiembre de 2017