Chester Bennington se suicida dos meses después de Chris Cornell y las similitudes de las muertes

El cuerpo sin vida de Chester Bennington fue encontrado por la Policía en su casa de California. Según la Policía, habría cometido suicidio la madrugada de hoy.

Chris Cornell, líder del grupo musical Soundgarden y Audioslave, se ahorcó el pasado mes de mayo en un hotel de Detroit tras una actuación.

El hombre se quitó la vida con un aparato para hacer ejercicios, las fotografías que tomaron de la sala para la investigación muestran la escena del cuarto de baño.

Una parte de la banda apareció en la puerta y la otra estaba en el suelo, rodeada por una raya de sangre.

Chester y Chris tenían una estrecha amistad, los dos coincidieron no solo en su estilo de vida, dedicada al rock, sino que ambos decidieron ahorcarse.

Sus muertes ocurrieron dos meses exactos de diferencia. Bennington lo hizo el día que Cornell habría cumplido 53 años.

El vocalista de Linkin Park quedó profundamente afectado y fue uno de los primeros en mostrar su pena.

Lo hizo con una carta que ahora cobra especial importancia, pues contenía un mensaje al que no habíamos prestado atención hasta ahora, pero que revelaba su depresión.

En la misiva, que fue compartida en las redes sociales de Chester, el cantante dice

With all of my love @chriscornell .

Bennington había pasado por varios episodios de fuerte depresión, incluso confesó su adicción a las drogas y al alcohol.

La banda se encontraba de gira en estos momentos presentando su séptimo disco de estudio, One More Light, después de tres años de silencio.

El grupo tenía fechas programadas en EE UU y Canadá:

.@linkinpark's #OneMoreLight World Tour

Experience it for yourself

— Live Nation (@LiveNation) 19 de julio de 2017