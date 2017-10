“Quiero lucir famosa”, un programa que te ayudará a imitar el look de las celebridades

Publinews conversó en exclusiva con Héctor “El Apio” Quijano, quien conducirá la versión latinoamericana del programa “Quiero lucir famosa”.

Este show se estrenará el próximo jueves 19 de octubre a las 7:00pm por el canal E!.

Durante 20 episodios, “Quiero Lucir Famosa” rinde homenaje a las celebridades del entretenimiento, por medio de los participantes quienes muestran su admiración de una manera muy particular: creando un look inspirado en su estrella favorita.

Para crear la transformación, las jóvenes admiradoras de entre 18 y 30 años contarán con el apoyo de varios especialistas que se inspirarán en algunas famosas, sin perder la esencia de las participantes.

Con gran emoción les presento mi nuevo proyecto que se estrena este 19 de Oct 8:00pm por @eentertainment @eonlinelatino #eonlinelatino se van a divertir y sobretodo podrás ser una celebridad 📸 A post shared by Apio Quijano (@apioquijano) on Oct 10, 2017 at 9:05am PDT

¿Cómo te llegó esta oportunidad?

Fue un trabajo arduo de varios castings. El año pasado hice la primer audición y les gustó el trabajo que hice, pero se quedó todo pendiente y se pospuso para este año. Me volvieron a llamar y pase nuevamente varios castings hasta finalmente me confirmaron como el conductor.

¿Cómo es tu rol en el show?

Soy el conductor base y soy el único que está siempre, los especialistas van cambiado conforme los programas. Soy metiche y en todo me meto, así que si vamos a hablar de ropa también doy mi opinión. Con el pelo también digo si algo me gusta o si se podría mejorar el look. Obviamente quiero que la participante quede hermosa así que estoy completamente involucrado.

¿Qué esperas del programa?

Es sumamente divertido, de un reality para hacer makeovers. La principal diferencia es que son chavas de diferentes edades y necesidades, pero tienen rasgos familiares a famosas. Están desorientadas sobre la moda así que les damos una transformación basada en el look de esta famosa en la que nos inspiramos, sin perder la esencia de la participante.

Si tú fueras invitado del show, ¿cómo qué famoso quisieras lucir?

Dentro del mundo de la moda y de los que han marcado pauta, considero a Brad Pitt y David Beckham. Siempre han sido tendencia en cambios y transformaciones, rompían con la idea de la moda masculina. Especialmente Beckham, me gusta mucho el concepto, me encanta lo que hace, cómo se arriesga, cómo se viste, creo que me inspiraría en él.

¿Qué diferencia habrá entre la versión original estadounidense?

Un makeover siempre ayuda y afecta de forma positiva en una persona, pero para hacer esos cambios entran en juego muchos problemas psicológicos, miedos e inseguridades. Y para lograr ese cambio se necesita de una calidez, de un vínculo con esa persona y eso es lo que los latinos hacemos muy bien. Sabemos interactuar y somos cálidos, divertidos, apasionados y entregados. Ese es el sello principal que puedo aportar en este programa.

¿Qué podrán esperar de los televidentes?

Transformaciones han existido desde hace años, pero en este caso hay una gran admiración por grandes celebridades y lo que hacen, aunque lo vemos como algo inalcanzable. Para lucir famosa primero hay que tener actitud y ganas de lograr la transformación de adentro hacia fuera. Y con eso, darle un sí a los cambios físicos. Los especialistas vamos instruyendo para que veas que es fácil lograrlo con cosas accesibles.

¿Cuáles han sido los casos más emotivos?

He visto de todo, pero un caso sumamente real fue el de una mujer que sintió que dejó abandonado su estilo cuando se convirtió mamá. Creo que muchas se podrán identificar con esto, que se sienten inseguras de su forma de vestir. Y cuando vas viendo el proceso de transformación, ves cómo cambia la sonrisa y alegría en sus ojos, y esto me emocionó mucho en lo personal.

¿Cuál sería tu consejo de moda para los televidentes?

Deben de prestarse atención a su persona y que no sean flojas con ellas mismas. Muchas veces te quedas en el lugar seguro y ya. Creo que existen muchísimas maneras de asesorarnos, abrirse a la experiencia y a arreglarse sin importar a dónde vamos.