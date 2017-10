Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie confiesan haber sido abusadas por el productor Harvey Winstein

Una avalancha de acusaciones pesó el martes contra Harvey Weinstein en nuevos reportes que detallan incidentes abuso sexual que incluían el testimonio de Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, lo que ha intensificado la de por sí explosiva caída del productor cinematográfico.

Tres mujeres acusaron al productor de abusar sexualmente de ellas en un artículo publicado en internet por el New Yorker, incluyendo a la actriz italiana Asia Argento y una mujer que quería ser actriz cuando estudiaba la universidad y llamó la atención de Weinstein.

Una representante del empresario negó vehementemente las acusaciones en un comunicado enviado a la revista.

Por su parte el New York Times dio seguimiento a su primer reporte sobre el caso y publicó el martes un artículo en el que muchas otras actrices se sumaban a las primeras denunciantes contra Weinstein.

Las declaraciones de las actrices

Paltrow dijo que Weinstein trató de convencerla cuando tenía 22 años de que le diera un masaje en una habitación de hotel. Esto llevó a que su entonces novio Brad Pitt lo confrontara molesto en el estreno de una película.

Jolie dijo al Times que tuvo “una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud”. Desde entonces se ha negado a trabajar con él y “le advierto a otras cuando lo hacen”.

Ambos reportes agudizaron el escándalo que rodea al productor, quien fue despedido el domingo de Weinstein Co.

No sólo describen un gran número de supuestos incidentes sino que documentan el acoso, abuso e intimidación sistemáticos contra mujeres, casi siempre jóvenes actrices tratando de alcanzar el éxito en el cine.

La defensa de Weinstein

Los abogados de Weinstein no regresaron los mensajes que se le dejaron el martes. El New Yorker citó a una representante de Weinstein, Sallie Hofmeister, quien respondió que "cualquier acusación de sexo no consensual es definitivamente negada por el señor Weinstein".

“El señor Weinstein ha confirmado que nunca hubo actos en represalia contra alguna mujer por negar sus insinuaciones. El señor Weinstein obviamente no puede hablar por acusaciones anónimas, pero con respeto a cualquier mujer que ha hecho acusaciones de manera abierta, el señor Weinstein considera que todas esas relaciones fueron consensuales”, dijo Hofmeister. "El señor Weinstein ha comenzado una terapia, ha escuchado a la comunidad y busca un mejor camino, espera que si logra tener suficiente progreso le sea dada una segunda oportunidad”.

El artículo del New Yorker, escrito e investigado por el corresponsal de NBC Ronan Farrow, afirma que 13 mujeres han dicho que Weinstein las acosó sexualmente o abusó de ellas entre 1990 y 2015.

Los incidentes describen una amplia variedad desde tocamientos no consensuales a sexo forzado. Algunos de esos incidentes coinciden con las ocho acusaciones por acoso sexual reportadas en el New York Times, las cuales llevaron a acuerdos económicos.