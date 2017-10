Maluma responde a las críticas que Carlos Vives hizo sobre su música

La reacción de Maluma no se hizo esperar mucho tiempo después de que Carlos Vives hiciera fuertes declaraciones criticando el reggaetón.

Aunque el cantante de ballenato dijo en una entrevista que no entiende cómo hay quienes pueden cantar música con “alto contenido sexual”, después aclaró la situación.

En su cuenta oficial de Instagram, el colombiano publicó una foto junto a Maluma explicando que respeta a su compatriota y que sus palabras fueron malinterpretadas.

“Cada quien puede interpretar las cosas como quiera pero nuestra amistad está por encima de las diferencias. Respeto todos los géneros y a todos mis colegas. Estoy seguro de que la responsabilidad de crear un mundo mejor está en manos de todos”, escribió junto a la imagen.

Cada quien puede interpretar las cosas como quiera pero nuestra amistad está por encima de las diferencias. Respeto todos los géneros y a todos mis colegas. Estoy seguro de que la responsabilidad de crear un mundo mejor está en manos de todos.

Dentro de los cientos de comentarios que se pueden leer en la publicación, aparece uno de su compatriota colombiano.

Usando varios emojis de manos “rezando”, Maluma se limitó a responder a las críticas.

A decir de algunos fanáticos, esta reacción demostraría que todo está bien entre los cantantes y que las declaraciones hechas por el intérprete de ballenato no causaron daños a la relación.

Las críticas a su música

Como parte de la entrevista que dio Carlos Vives, se refirió a la polémica canción “Cuatro Babies” del reggaetonero.

"Soy papá, tengo cuatro hijos. Sabes lo que quieres para ellos y lo que no quieres. A mucha gente eso le parece muy chévere para el pueblo, pero no para sus propias hijas. Respeto todos los estilos; no tengo nada en contra del reggaetón. Pero llevo muchos años en el negocio, y no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada ‘comercial’. Uno le tiene que dar al público buenos mensajes”, señaló.