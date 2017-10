Demi Lovato se queda sin voz en pleno concierto y su reacción es aplaudida por los fans

Como celebración por el lanzamiento de su nuevo álbum “Tell Me You Love Me”, Demi Lovato se presentó en un concierto de iHeartRadio en Nueva York.

Y cuando interpretaba “Stone Cold”, la exestrella de Disney no pudo alcanzar una de las notas más altas y se quedó sin voz.

Sin embargo, su reacción fue tan sincera y natural diciendo “Ca**jo, no sé qué hacer”, mientras sonreía.

En ese momentos, los fanáticos presentes no dudaron en aplaudir y demostrarle su apoyo incondicional.

Momentos después, Demi dio una entrevista al conductor del evento Elvis Duran y bromeó diciendo “eso es lo que llamamos no doblar”.

Además, la cantante comentó que no se sentía bien porque su voz no estaba al 100%, pero que daría lo mejor de ella misma.

Y no podía hacer falta su agradecimiento hacia sus admiradores a través de su cuenta oficial de Twitter:

“Incluso cuando pierdo mi voz en el escenario, mis fans saben como ayudarme para no sentirme mal… gracias mis Lovatics, los amo".

Even when I lose my voice on stage my fans know how to keep me from being down.. thank you my Lovatics I love you

— Demi Lovato (@ddlovato) October 7, 2017