Demi Lovato envía saludo especial a fans de Guatemala

La intérprete de “No Promises” agradeció a sus admiradores guatemaltecos por posicionar su nuevo álbum, “Tell Me You Love Me”, como el número uno en todas las plataformas de música.

La cantante hizo el agradecimiento por medio de un post en su cuenta de Facebook.

“¡¡#1 en Guatemala!! Gracias a todas y cada una de las personas que han obtenido este disco. ¡¡Los amo!!”, es la leyenda que publicó la estadounidense con una bandera del país.

A partir de ese momento, fanáticos guatemaltecos y extranjeros respondieron felicitándola y pidiéndole que haga una visita a tierras chapinas.

“¡Wow, ojalá vengas a mi hermoso país, me encanta tú música”, “Te amo Demi Lovato, eres una cantante súper cool. Saludos desde Guatemala”, “Ven a Guatemala. Desde hace tiempo estamos esperando a que vengas. Seguramente estaré en tu concierto”, son algunos de los comentarios que han hecho sus seguidores en el post.

“Tell Me You Love Me” fue lanzado el 29 de septiembre bajo el sello Hollywood/Island Records. Por su parte, el sencillo “Sorry Not Sorry” ha vendido más de un millón de copias en todo el mundo y se ha presentado como el sencillo líder de su más reciente álbum.

El nuevo material discográfico contiene un total de 12 canciones.

En 2014 se anunció que Lovato estaría ofreciendo un concierto en Guatemala, pero debido a problemas con los organizadores se canceló su presentación.