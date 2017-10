Luis Gerardo Méndez se pronuncia después de protagonizar escándalo sexual

La semana pasada, se viralizó un audio en donde el protagonista de la serie “Club de Cuervos”, Luis Gerardo Méndez, hablaba de hacer un trío junto a su novio y un estudiante de arquitectura.

Aunque el actor se mantuvo en silencio después de protagonizar el escándalo sexual, finalmente habló al respecto.

De una forma muy sutil y sin decir nada directamente sobre la llamada filtrada, escribió en su cuenta de Twitter:

“No se me distraigan de lo verdaderamente importante. Vendrá mucho ruido. No nos soltemos, hay un país que reconstruir”.

— Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) October 6, 2017