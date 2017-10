Hija de actor mexicano asesinó a su esposo por miedo a contraer VIH

María Elizabeth, hija del actor de telenovelas Tony Bravo, fue capturada el pasado domingo por presuntamente asesinar a su esposo.

La pareja vivía en un departamento en la ciudad de Puebla, en México. Ambos se conocieron en enero de este año por Facebook.

Vicente Vargas se hizo novio de Mariely Tanús Quiroz, a quien cortejó semanas antes a través de la red social, hasta que formalizaron una relación.

Según información de sus amigos, luego de conocerse comenzaron a salir y después se casaron en septiembre.

La madrugada del 1 de octubre, ambos discutieron. Los vecinos escucharon el pleito y lo reportaron al 911.

Cuando llegaron agentes de la Policía Estatal y municipales, vieron el cuerpo de Vicente al interior de su casa.

Los hechos

Tanús realizó una herida en el cuello de su marido con un objeto punzocortante, provocándole una hemorragia por la que perdió la vida.

Cuerpos de socorro indicaron que la víctima presentó 52 heridas en el cuerpo y que durante la primera audiencia se destapó que Mariely lo mató supuestamente en defensa propia.

La actriz reveló que su pareja era portador de VIH y que amenazó con infectarla a ella y a sus hijas, a las cuales planeaba violar.

"Yo solo me defendí. Me dijo que tenía Sida, que me daba la bienvenida al club. Me amenazó que me iba a matar y que iba a violar a mis hijas, que él era el diablo", declaró.

Los equipos de emergencia ingresaron al departamento y se percataron que María Elizabeth estaba bajo los influjos de alguna sustancia tóxica y que también presentaba algunas heridas; sin embargo, fue arrestada y acusada por homicidio doloso.

Ella fue sometida a exámenes toxicológicos, los cuales salieron positivos a cocaína y destaparon que su marido tenía dos bolsas de dicha droga introducidas en la zona genital.