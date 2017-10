Flaminia: “Es un llanto que llevas personalmente en ‘Silencio’”

Después de varios años de ausencia en la escena musical, la guatemalteca Flaminia regresó con el sencillo “Silencio”.

Este tema está escrito especialmente para la película “Septiembre: Un llanto en silencio”, de Kenneth Muller.

Publinews habló con la cantautora sobre su participación musical en este proyecto y sobre sus trabajos personales a futuro.

#BehindTheScenes video: Silencio Director: @kenneth.muller @septiembremovie #flaminia #Guatemala #septiembre #palacionacional A post shared by Flaminia (@flaminia_de_gutierrez) on Sep 28, 2017 at 5:46pm PDT

Estuviste alejada casi cuatro años de la música.

No pensaba en retirarme, pero tenía que especializarme después de graduarme en medicina. Tenía a mi hijo grande y tuve dos nenas más así que quise dedicarme a mi familia. Además, abrí mi clínica así que había estado muy ocupada.

¿Cuándo pensaste retomar tu carrera?

Siempre practico en la casa y compongo cuando tengo tiempo. Pero me habló Kenneth y me pidió que hiciera una canción. Él es un amigo mío y lo admiro mucho como cineasta, me contó del proyecto y me encantó, es una súper producción así que yo encantada de trabajarle la música.

¿Cómo te sientes de participar en la película “Septiembre: Un llanto en silencio”?

Para mí es un honor, estoy muy agradecida. Uno de mis grandes sueños siempre fue hacer música para bandas sonoras de películas y él me dio la oportunidad de hacerlo ahora. Además son proyectos a los que se les están abriendo las puertas en varias partes del mundo y ya cuentan con gran apoyo internacional.

¿Cómo fue el proceso para escribir la canción “Silencio”?

Kenneth me explicó que quería una canción melancólica, que transmitiera mucha tristeza. En la letra traté de reflejar cuando pierdes a un ser querido de un momento para otro y no logras decir todo lo que querías. Quedan muchos momentos por vivir con esa persona y ya no se lo puedes decir a nadie más, es un llanto que llevas personalmente en silencio.

¿Te ha sucedido algo parecido para inspirarte en la letra?

Con mi abuelito, él falleció por un problema simple que se le complicó. Lo vi en la tarde y no se sentía tan bien. Me quedé con el sentimiento de decirle que fuéramos al hospital. Él era como mi papá, mis abuelitos eran los que me llevaban a clases de música y esta pérdida ha sido de las más fuertes que he vivido.

"De la música que he hecho, tal vez esta es la más fuerte emocionalmente que he trabajado".

¿Cómo fue la grabación del video oficial?

Kenneth quería hacer personalmente el video para que fuera en sintonía con la película. Lo grabamos en el Palacio Nacional, porque esa era otra de las metas que teníamos con el clip.

Guatemala está pasando por una época muy complicada por la incertidumbre y la división. Como guatemaltecos nos tenemos que unir y saca lo bonito que tenemos.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Ya estoy haciendo más música, me estoy dedicando un poco más a mi carrera. No me estoy presionando, creo que todo tiene su tiempo. Pero espero tener nuevo material para marzo.