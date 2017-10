Taylor Swift arrasa con 6 nominaciones a los premios MTV EMA 2017

Taylor Swift es de las favoritas a ganar los MTV Europe Music Awards, nominada para seis premios incluido el de Mejor Artista y Mejor Video en la edición internacional de la gala de premios de la MTV que se celebrará el 12 de noviembre en Londres.

La joven sensación canadiense Shawn Mendes fue el segundo con cinco nominaciones, seguido con cuatro nominaciones por el cantautor inglés Ed Sheeran y el rapero Kendrick Lamar, quien en agosto fue el gran ganador en MTV Video Music Awards en Los Ángeles.

Find out who's nominated for the 2017 #MTVEMA & get voting for your faves NOW: https://t.co/9ia6YsmX62 #LondonIsOpen pic.twitter.com/8BL9bi4ftc

— MTV EMA (@mtvema) October 4, 2017