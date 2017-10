La viuda de Hugh Hefner se despide con emotiva carta

El miércoles pasado, Hugh Hefner falleció a sus 91 años de edad en su mansión en Los Ángeles.

Mientras tanto, su esposa 60 años menor que él, Crystal Harris, publicó en sus redes sociales divertidos videos antes de que su pareja falleciera. Y en estos días se había mantenido en silencio.

Sin embargo, en las últimas horas publicó un comunicado en el que expresó su dolor y agradeció el apoyo recibido por familiares, amigos y fanáticos.



“No he sido capaz de responder a la mayoría de la gente para agradecer sus condolencias. Tengo el corazón roto, aún no puedo creérmelo”, inició diciendo en la carta enviada a E! News.

"Era un héroe americano, un pionero. Una persona amable y humilde que abrió las puertas de su vida y de su casa al mundo. Siempre sentí lo mucho que me amaba; yo también le quería muchísimo. Me siento muy agradecida: él me dio esta vida, me dio una dirección y propósito. Me enseñó a ser amable, y estaré eternamente agradecida de haber podido estar a su lado, sujetándole la mano y diciéndole lo mucho que le amaba", añadió.

A decir del texto, Hefner fue enterrado este sábado "donde siempre supo que quería pasar el resto de la eternidad", en la tumba colindante con la de su adorada Marilyn Monroe en el cementerio Westwood Village.

Uno de los últimos deseos del creador de Playboy fue que lo vistieran con su característica bata, pijama, y un gorro de capitán que solía usar en muchas ocasiones.

Durante el funeral, Crystal estuvo acompañada por los cuatro hijos de Hugh, de sus dos matrimonios anteriores.

La millonaria herencia

Según el acuerdo prenupcial que firmaron hace 5 años, la conejita 60 años menor que su esposo deberá abandonar la mansión sin recibir herencia alguna. Esto aplicaba en caso de que Hugh Hefner muriera o si se divorciaban.

Se estima que el magnate dejó una herencia de aproximadamente 44 millones de dólares.

En el 2013, la revista US Weekly dio a conocer que la fortuna del creador de Playboy se dividiría entre sus cuatro hijos cuando él falleciera.

Además, una parte sería dirigida a la Universidad del Sur de California y una lista de organizaciones benéficas con las que siempre colaboró.