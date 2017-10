Modelo guatemalteca revela los duros comentarios que recibió tras declararse homosexual con una foto

@People & @Latina 🙌🏼 Two articles in one day! With all the hardships we are facing around the world, it makes me happy to know that I'm able to help others with my story! Always remember to be yourself and never feel ashamed to #LOVE #NoBullying 🚫 . En un día salí en dos artículos @People & @Latina 🙌🏼 Gracias a estas dos plataformas por compartir y dejar que mi historia sea un ejemplo a nuestra comunidad #LGBT mi historia es una manera de brindar fuerza a muchos jóvenes y personas que lo necesitaran! 🙌🏼🏳️‍🌈❤️! . #Equality #LoveWins #Igualdad . READ MORE: #People Link: http://people.com/chica/jossie-ochoa-miss-guatemala-opens-up-coming-out-lesbian/amp/ #Latina Link: http://www.latina.com/lifestyle/our-issues/exclusive-jossie-ochoa-talks-girlfriend-backlash

