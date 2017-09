Actor de “Gotham“ se declara homosexual en un video y revela más intimidades

Varios compañeros aplaudieron la forma en que el actor de "Gotham" revelara al mundo su mayor secreto.

Haaz Sleiman hizo públicas sus preferencias sexuales a través de un vídeo compartido en su perfil personal de Facebook.

Se suele decir "salió del clóset" cuando alguien confiesa su homosexualidad y el actor decidió romper las bisagras de su armario personal para asegurarse de que jamás volverá a esconderse en él.

El hombre libanés no solo confesó que siente atracción por otros hombres.

Entró en más detalles y reveló qué es lo que le gusta, lo que sí que ha escandalizado en las redes sociales.

"Soy un hombre gay, musulmán y árabe-americano. Y voy a decirle más, no solo soy gay, sino que soy un pasivo. Pero no solo pasivo, sino que soy un superpasivo, por lo que significa que me gusta ahí donde te imaginas".