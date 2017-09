Los artistas que cancelaron sus conciertos en Guatemala en los últimos 15 días

Maroon 5 sorprendió a sus fans en Guatemala al anunciar, 24 horas antes del show, que cancelaba su concierto en el país. “Por circunstancias fuera de nuestro control, tendremos que agendar nuestro concierto para el 3 de marzo. Lo lamentamos”, escribió la banda en Twitter.

Sin embargo, no son los únicos artistas que han decepcionado a los seguidores.

Due to circumstances out of our control, we will have to reschedule our Sept 21st show in Guatemala City until March 3rd. We’re very sorry.

— Maroon 5 (@maroon5) September 20, 2017