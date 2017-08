Cara Delevigne enseña de más por accidente en un video que después borró

Cara Delevigne se encuentra pasando por una buena etapa en su carrera. Después de protagonizar la película “Valerian and the City of a Thousand Planets”, se lanzó como cantante.

Y a manera de tener una relación más cercana con sus seguidores, la modelo compartió algunos videos en las historias de Instagram.

Pero hubo un detalle que los fanáticos notaron rápidamente: Delevigne dejó ver su pezón.

La actriz se encontraba en lo que parecía ser una rancho, haciendo algunas muecas mientras no tenía ropa puesta. Sin embargo, en un mal movimiento, Cara mostró su pecho izquierdo desnudo.

Sin embargo, la ahora cantante no se había percatado del accidente hasta que los fanáticos se lo notificaron.

Rápidamente, borró el video, pero esto fue demasiado tarde porque unos astutos seguidores tomaron capturas de pantalla y viralizaron las imágenes.

Una fiesta mexicana

Recientemente, Cara Delevigne visitó México con el resto del elenco de “Valerian and the City of a Thousand Planets” para promocionar la película.

La modelo no perdió la oportunidad de celebrar sus 25 años en este país, ¡y lo hizo a lo grande!

Con más de 10 de sus mejores amigas, la actriz disfruto de las playas de Yucatán en un avión privado.

More of Cara & her friends arriving at Yucatán in México! 🎉🎵🇲🇽 (Aug 5, 2017) #caradelevingne A post shared by CARA DELEVINGNE🦁 (@caradailynews) on Aug 6, 2017 at 10:10am PDT

Gorras bordadas con las iniciales CD25, suéteres, camisetas y pantalones personalizados gracias a la firma Chaos fueron el gran toque de la fiesta.

A su llegada, el grupo de jóvenes fue recibido por un mariachi que entonó al mejor estilo mexicano algunas canciones como “Cielito Lindo” y “El Mariachi Loco”.