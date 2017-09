Kylie Jenner y Travis Scott podrían terminar su relación a pesar del embarazo

A una semana de que estallaran los rumores de embarazo, ahora medios internacionales señalan que Kylie Jenner y Travis Scott no están seguros de continuar su relación.

Sin que la estrella de televisión se haya pronunciado al respecto, y tras su ausencia en las redes sociales, esta nueva historia hace tambalear al clan Kardashian.

Supuestamente, la joven empresaria tendría 5 meses de gestación, y en este tiempo ha tenido habría tenido tiempo para reflexionar sobre el tipo de vínculo que quiere tener con el padre de su bebé.

Kylie Jenner and her boyfriend Travis Scott are goals 😍 pic.twitter.com/qgZmg8g9Hy — xxxtenTrashion (@xxxtenTrashion) August 18, 2017

Una fuente cercana a la pareja reveló al portal de TMZ:

"Ahora mismo están algo indecisos, tratando de determinar la clase de vínculo que les une".

Incluso, aseguró que no tienen planes de casarse ya que primero quieren establecer bien su relación amorosa.

Según medios internacionales, Kylie habría quedado embarazada tan solo un mes después de haber empezado a salir con el rapero. A pesar de esto, decidió continuar con la gestación de su bebé.

Se dice que la pareja estaría esperando una niña, la cual podría nacer en febrero del otro año.

Maybe I'm pregnant 👶🏼❤️ A post shared by Kylie (@kyliejenner_pregnant) on Sep 23, 2017 at 10:53pm PDT

Kim y los embarazos de sus hermanas

La estrella de “Keeping Up With the Kardashians” respondió con un simple tuit “esto suena a una historia falsa…”, refiriéndose a los rumores de que ella no recibió bien la noticia de Kylie.

“Y hablando de historias falsas… Los medios actúan muy mal al escribir citas falsas de Caitlyn cuando ella no ha hablado con nadie”, refiriéndose a las supuestas declaraciones por parte del personal confirmando el embarazo de la más pequeña del clan Kardashian.

Y cuando se dio a conocer la noticia de que su hermana Khloé también estaba esperando su primer hijo, la socialité volvió a usar su cuenta de Twitter “Déjenme decirles…”, inició escribiendo.

“Personas que supuestamente trabajan con nosotras ‘confirman’ detalles que no conocen! Especialmente cuando ni siquiera nos hemos comunicado con ellos”, expresó molesta la Kardashian.

De esta forma, la estrella de televisión se refiere a las supuestas fuentes cercanas a su familia que han revelado esta información privada.

Una vez más, Kim no confirmó o desmintió que sus dos hermanas esperan un hijo, únicamente se mostró molesta por los rumores en las redes sociales.