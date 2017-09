“En espíritu”, Gaby Moreno se une al #ParoNacional del #20S

Guatemala. Mas cercana a su bicentenario, pero mas lejana de ser verdaderamente libre. Me duele en el alma ver hasta dónde puede llegar la avaricia y el abuso político de algunos hijos falsos. Hoy, mas que celebrar "la independencia", quiero celebrar a todos y cada uno de los guatemaltecos que día a día no tienen otra cosa en su corazón y en su mente mas que sacar adelante al país. A como de lugar. Celebro y admiro a quienes pacíficamente han salido a las calles a manifestar y a exigir justicia. A los que se involucran en sus comunidades. A las organizaciones y personas que apoyan a los mas necesitados. A los que cumplen con un trabajo honrado. A los que son compasivos con la naturaleza, los animales y el medio ambiente. A los maestros de escuelas, instituciones, colegios y universidades. A los médicos. A los bomberos. A los comunicadores. A los artistas y deportistas. Se que fácilmente podríamos resaltar a miles de personas ejemplares esforzándose todos los días por salir adelante, por vivir en un mejor país. Personas que nos llenan de orgullo, fe y patriotismo. Somos muchos, muchísimos mas los que queremos ver a nuestra Guatemala resplandecer y prosperar. No dejemos que nadie nos robe ese sueño!

