Taylor Swift es demandada por supuestamente plagiar la canción “Shake It Off”

Una de las canciones más exitosas de Taylor Swift es sin dudas “Shake It Off”, lanzada en agosto del 2014.

Pero ahora, la cantante fue demandada por hacer un “ridículo” plagio de este tema.

Los compositores Sean Hall y Nathan Butler acusan a la estrella de haber robado parte del sencillo “Playas Gon’ Play”, la cual grabaron en el 2001 junto al grupo 3LW.

Según medios internacionales, los demandantes se presentaron al tribunal de California para reclamar una indemnización por el supuesto uno no autorizado de los versos que dicen: “Playas, they gonna play and haters, they gonna hate”.

La comparación

En la canción de Taylor Swfit, el coro tiene líneas muy similares: "Cause the players gonna play, play, play, play / And the haters gonna hate, hate, hate, hate".

Los abogados de la cantante no se tomaron mucho tiempo para responder a esta demanda y señalarla como “ridícula” con la única intensión de lucrar con la música de la intérprete de “Look What You Made Me Do”.

"Esta demanda es simplemente ridícula y no es más que un intento de hacerse con algo de dinero. La ley es sencilla y clara al respecto. No hay caso de ningún tipo", dijo un portavoz de la artista.