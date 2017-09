Fans arremeten en contra de Criss Angel por llamar “mentirosa” a Belinda

La ruptura de Criss Angel y Belinda ha llamado la atención, especialmente de los fanáticos de la cantante.

El ilusionista le envió un mensaje al nuevo pretendiente de la cantante: “Espero que tenga mucho dinero y un detector de mentiras”, escribió en su cuenta de Twitter en respuesta a una nota de Publinews donde se daba a conocer que el atleta olímpico Rommel Pacheco tiene puesto sus ojos en la artista.

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector 💰💰💰💰😂😘 https://t.co/uRxbJ6RGnb

— Criss Angel (@CrissAngel) September 13, 2017