Con un atrevido video de Elettra Lamborghini, anuncian el estreno de “Super Shore 3”

Quién mas esta emocionado ??? Estamos a exactamente a 28 dias para #MTVSuperShore3 #ALaItaliana ya queremos ver que tanto hicieron estos locos en estas vacaciones queremos ver el nuevo ganado y sobretodo los invitados especiales #SuperShore3 #LaFiestaDeLasFiestas #MundoShore

A post shared by Información Shore (@infosupershore3_mtv) on Sep 5, 2017 at 8:51pm PDT