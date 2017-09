J Balvin alarmó a sus fans al ser operado de emergencia

J Balvin tuvo que ser ingresado de emergencia al hospital para operar una hernia inguinal hace unos días. Así lo dio a conocer el colombiano unos minutos antes de ser intervenido quirúrgicamente.

Sin embargo, el cantante calmó a sus fans diciéndoles que no se preocuparan, que todo iba a estar bien. Además, no perdió su sentido del humor para quitarle la seriedad al momento.

“Este es el man que me va a dormir. No, hermano, ¡¿qué responsabilidad tiene este ‘huevón’?! […] Me van a operar de una hernia inguinal, pero no se preocupen”, dijo J Balvin en el video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram.