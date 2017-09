Revelan escena eliminada de “El diablo viste a la moda” que podría cambiar la película

A casi 10 años del estreno de la película “El diablo viste a la moda”, fue revelada una importante escena que no logró ser incluida en la edición final.

Sin embargo, formaría parte trascendental de la historia haciendo que muchas cosas tengan sentido, cambiando así la trama de la película.

Meryl Streep le daba vida a la fría Miranda Priestly, mientras que Anne Hathaway interpretó a Andrea "Andy" Sachs, la asistente de la directora de la revista de moda “Runway”.

En la escena de la fiesta de gala, donde Emily y Andrea tienen la tarea de memorizar todos los nombres de los invitados para recordárselos a su jefa antes de que esta los salude.

Justamente cuando Emily le permite a Andrea retirarse del lugar, es cuando sucede el momento eliminado de la historia que todos conocen.

via GIPHY

Miranda estaba hablando con el CEO de su empresa, Irv Raviz, cuando aparece el esposo de ella. Pasado de copas, empieza a insultar a Raviz.

"Tres personas no me reconocieron, una me llamó 'Señor Priestly' y en la barra no me quiere atender. Oye, ¿por qué no vas a buscarme un trago? A ti sí te hacen caso, muchachito", dice el esposo de Miranda.

Para intervenir en el incómodo momento que sorprendió a todos, Andrea inicia una conversación con Irv, quien se mira claramente molesto por la situación.

Cuando se alejan un poco del grupo, Miranda voltea a ver a Andrea y le agradece por haber salvado la situación.

I'm just seeing this deleted scene from The Devil Wears Prada for the first time, and honestly it changed the whole movie for me pic.twitter.com/6Zkr6UxHQO

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) August 28, 2017