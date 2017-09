Revelan en Twitter una inédita escena de "El Diablo viste a la moda"

Los intentos de Andy (Anne Hathaway) por complacer a la temible editora de la revista de modas Runway, Miranda Presley (Meryl Streep), habrían llegado a buen punto mucho antes del final de la película.

Pero el director decidió eliminar, justamente, la escena en la que la joven logra hacer méritos para ganarse la gracia de su temida jefa.

El periodista estadounidense Spencer Althouse subió a su cuenta de Twitter esa escena de El diablo viste a la moda, que transcurre en el evento al que Andy y Emily (Emily Blunt) deben acompañar a Miranda.

I'm just seeing this deleted scene from The Devil Wears Prada for the first time, and honestly it changed the whole movie for me pic.twitter.com/6Zkr6UxHQO

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) August 28, 2017