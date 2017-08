La extraña y “asquerosa” petición que hizo una fan a Gloria Trevi

En la euforia de tener al artista favorito frente a frente, puede hacer que los fanáticos pierdan el control y hagan cosas muy atrevidas.

Pero los seguidores de Gloria Trevi se saltaron la barda al hacerle una extraña y “asquerosa” petición.

La cantante se encontraba dando uno de los conciertos junto a Alejandra Guzmán en la ciudad de León, Guanajuato, cuando se acercó a la orilla del escenario para tener un mejor contacto con su público.

En un arrebato mientras tomaba agua de una botella, la mexicana escupió el líquido a los fans que se encontraban más cerca.

El momento quedó grabado por una joven que se encontraba del otro lado, y al ver lo que Trevi hizo le pidió que “la escupiera a ella”.

“No, escúpeme a mí, escúpeme a mí”, se puede escuchar a la admiradora que documentó lo sucedido.

Tanto los demás presentes como los usuarios de redes, quienes han viralizado el clip, quedaron impactados ante la “asquerosa” petición de que le lanzara un poco de su saliva.

Un fan normal le pide a su ídolo que lo pase al escenario // @marianna_gaona y los Trevilanders le pedimos a @GloriaTrevi que nos escupa🌚😂 pic.twitter.com/v9jjxPwPnR — Sugey Corrales (@Corrales_Sugey) August 28, 2017

Una tormentosa relación

Casi 20 años después, y por primera vez, Gloria Trevi confesó lo que la mantuvo atada por muchos años a la par a su manager.

“Tenía 16 años cuando conocí a este sujeto, a Sergio Andrade, ya no iba a fiestas, no tuve novios, estuve clavada en trabajar y hacer música. Hay cosas que no puedo estar hablando en medios, sino ante un juez”, dijo en entrevista con “El Financiero Bloomberg”.

Al hablar sobre la relación codependiente que sostuvo, la cantante señaló que nunca se alejó de él:

“Por leal, por buena gente, por tener lástima. Porque muchas veces las víctimas del maltrato tenemos lástima de nuestro verdugo, y se nos olvida tener lástima de nosotros mismos. No es falta de fuerza, no es cobardía, es que enfocas mal tu fuerza, para aguantar, en lugar de enfocarla para salirte”.