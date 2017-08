Por primera vez, Gloria Trevi habla del motivo por el que no dejaba a Sergio Andrade a pesar de los abusos

Gloria Trevi no logra dejar atrás la etapa tormentosa que vivió junto a su representante Sergio Andrade.

Casi 20 años después, y por primera vez, la mexicana confesó lo que la mantuvo atada por muchos años a su manager.

“Tenía 16 años cuando conocí a este sujeto, a Sergio Andrade, ya no iba a fiestas, no tuve novios, estuve clavada en trabajar y hacer música. Hay cosas que no puedo estar hablando en medios, sino ante un juez”, dijo en entrevista con “El Financiero Bloomberg”.

Al hablar sobre la relación codependiente que sostuvo, Gloria Trevi señaló que nunca se alejó de él:

“Por leal, por buena gente, por tener lástima. Porque muchas veces las víctimas del maltrato tenemos lástima de nuestro verdugo, y se nos olvida tener lástima de nosotros mismos. No es falta de fuerza, no es cobardía, es que enfocas mal tu fuerza, para aguantar, en lugar de enfocarla para salirte”.

La cantante confesó que fue una etapa muy triste y solitaria, pero que era algo que miraba como normal porque era lo único que conocía: “Yo convivía sólo con esa gente, me encariñe con esas personas”, añadió.

Cabe mencionar que la mexicana estuvo privada de libertad junto a un grupo de adolescentes bajo las amenazas de Andrade, con quien fue detenida y encarcelada en Brasil tiempo después.