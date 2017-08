“La Reata” desata tentaciones con una sexy donde muestra su derriére

No existe conminación perfecta en nosotras… Somos así, una mezcla insólita de atrevimiento, sensualidad y delicadeza. Combinaciones mortales hasta para lo más aguerridos… #ingridbrans #mujer #mortal #delicadeza #atrevida #sensual #girl #power #independent #empoderate #love #live #laugh 💋 Photo by @eldemonioazteka Fotografo: @eldemonioazteka @vmotelboutique

A post shared by Ingrid Brans (@ingrid.brans) on Aug 29, 2017 at 6:36am PDT