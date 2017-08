¿Cuándo se estrena la octava temporada de “Game of Thrones”?

“The Dragon and the Wolf” es el nombre del episodio que marcó el final de la séptima temporada de “Game of Thrones”. El capítulo, emitido el domingo, dio mucho de qué hablar en las redes sociales y dejó varios cabos sueltos que seguramente se atarán en la próxima (y posiblemente última) entrega de la serie.

Advertimos que esta nota contiene SPOILERS, así que si no has visto el episodio, es mejor que no sigas leyendo.

Tensas reuniones, dos inesperadas condenas a muerte, la revelación de una interrogante que se planteó desde el inicio, un romance tan deseado como polémico y una secuencia final de infarto fueron algunos de los puntos más destacados del final de temporada.

Los fanáticos finalmente confirmaron que Jon Snow es en realidad el hijo de Rhaegar Targaryen (hermano de Daenerys) y Lyanna Stark (hermana de Ned), y que su verdadero nombre es Aegon Targaryen, convirtiéndolo en el legítimo heredero al Trono de Hierro.

Foto: HBO / Metrolatam

El capítulo, además, culminó con la dramática aparición de Viserion, el dragón asesinado durante el encuentro con los “caminantes blancos” y resucitado por el rey de la noche, quien se encargó de reducir a escombros el Muro que evitaba la entrada de los espectros.

Este cliffhanger dejó a los fanáticos con las ansias por los cielos, por lo que muchos ya se preguntan cuándo volverá a las pantallas la exitosa serie en su octava temporada. Lastimosamente, puede que esta vez tengan que esperar un poco más de lo que hubiesen querido.

Aunque aún no se define la fecha exacta de estreno, el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, citado por Publimetro Colombia, advirtió que podrían pasar hasta 18 meses antes de que un nuevo capítulo vea la luz, por lo que el estreno llegaría a finales de 2018 o hasta principios de 2019.

El actor Nikolaj-Coster Waldau, quien interpreta a Jaime Lannister, adelantó, sin embargo, que el rodaje empezará en octubre de este mismo año.

La última temporada de “Game of Thrones” será la más corta de toda la serie, ya que contaría con apenas seis episodios, uno menos que la recién finalizada temporada y tres menos que las demás.

Sin embargo, Bloys reveló que existe la gran posibilidad de que estos capítulos sean más largos que los anteriores, los cuales duran aproximadamente una hora.