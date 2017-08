Las mejores y más divertidas reacciones tras el final de temporada de “Game of Thrones”

“Game of Thrones” llegó a su acostumbrado clímax anual este domingo, dejando a los fanáticos con un muy buen sabor de boca; satisfechos y sorprendidos por los acontecimientos suscitados durante “The Dragon and the Wolf”, el último capítulo de la séptima temporada.

Tensas reuniones, dos inesperadas condenas a muerte, la revelación de una interrogante que se planteó desde el inicio, un romance tan deseado como polémico y una secuencia final de infarto fueron algunos de los puntos más destacados del episodio, los cuales no pasaron desapercibidos por los entusiastas del humor en Internet.

Advertimos que esta nota contiene spoilers, así que si no has visto el capítulo, lo mejor es que no sigas leyendo.

El encuentro en Pozo Dragón fue centro del episodio. Daenerys Targaryen, Jon Snow y Cersei Lannister finalmente se vieron las caras para discutir una tregua que les permita combatir la amenaza de los “caminantes blancos”. Euron Greyjoy huye del lugar, pero la corona acepta las condiciones de los visitantes (o al menos, eso les hizo creer).

Daenerys tiene muy bien educado a Drogon, cada que llega "saluda" a todos #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/nD1FEd4foB — Sandra Gutiérrez (@Sandra_Eugenia) August 28, 2017

#GameOfThronesFinale la cara de Cersei después de ver al Espectro pic.twitter.com/B0Y7uDUHDy — Julitou Alimaña (@JulitoStark) August 28, 2017

Al otro lado del mapa, en Winterfell, las hermanas Sansa y Arya Stark, enfrentadas entre sí por las manipulaciones de Lord Baelish, aclaran sus diferencias y concluyen que el verdadero enemigo es el propio Littlefinger, quien es sentenciado y ejecutado delante de la comitiva real.

La reacción de todos al ver como se moría Little Finger después de la degollada de Arya.#GameOfThrones pic.twitter.com/3xHg6aU0pu — Jonathan ⚡ (@mcanjura_) August 28, 2017

Mientras esto sucede, Theon Greyjoy da por fin un paso adelante para tratar de rescatar a su hermana, Yara, y aunque en principio sus hombres no están por la labor, se gana de nuevo su respeto tras asesinar al cabecilla del grupo en una cuenta pelea.

En Kings Landing, Jaime Lannister toma la palabra de su hermana (y amante) y prepara un plan para marchar hacia el norte y combatir al rey de la noche. Cersei, no obstante, le confiesa que solo aceptó la tregua para ganar tiempo y esquivar la muerte a manos de los dragones de Daenerys. Jaime se siente traicionado, pero la reina le dice que es él quien ha cometido traición al reunirse con Tyrion para conspirar. Cersei condena a su hermano a morir, aunque de último momento este abandona el castillo y huye a caballo.

Cuando Jaime le dice a Cersei que de la señal sufrí un paro cardíaco. #GoTS7 #GoTS7Finale pic.twitter.com/X2lh9kudBt — Adolfo Sparaza (@183Claudio) August 28, 2017

De vuelta en Winterfell, Sam Tarley se encuentra con Bran Stark, el cuervo de tres ojos. Es allí cuando, finalmente, se confirma una de las teorías más comentadas por los fanáticos: Jon Snow es, en realidad, hijo de Rhaegar Targaryen (hermano de Daenerys) y Lyanna Stark (hermana de Ned). Por si fuera poco, en una de las visiones de Bran también se revela el verdadero nombre de Jon: Aegon Targaryen. “Es el legítimo heredero del Trono de Hierro”, sentencia Bran. “Debe saberlo. Debemos decírselo”.

"Su nombre es Aegon Targaryen y es el heredero al Trono de Hierro" #GoTS7Finale pic.twitter.com/PYp7a2J6Ur — kere (@keremireles) August 28, 2017

Para hacer la escena aún más inquietante, mientras se conoce que la alianza entre lobo y dragón es en realidad entre sobrino y tía, Jon va a la habitación de Daenerys y ambos consuman su relación en la cama, aún desconociendo su verdadero parentesco.

El episodio culmina con un estruendo. Viserion, el dragón asesinado durante el encuentro con los “caminantes blancos” y resucitado por el rey de la noche, vuelve con su fuego azul para destruir el Muro y permitir la entrada de los guerreros oscuros.

#GameOfThrones Mi reacción cuando el muro que "protegía" a todos se desmoronó como castillo de arena. pic.twitter.com/DFoOu3ancC — Luis Martínez (@lmartinezb0253) August 28, 2017

– Tengo un muro gigante ¡NO PODRÁS HACER NADA! – ……….#GameOfThrones pic.twitter.com/ajOA5a15Zy — Pasión Fútbol (@PasionFutbolFC) August 28, 2017

Aunque aún no se define la fecha exacta del estreno de la octava temporada de “Game of Thrones”, se sabe que el rodaje iniciará en octubre de este año. Sin embargo, Casey Bloys, jefe de programación de HBO, advirtió que podrían pasar hasta 18 meses antes de que la última entrega de la serie vea finalmente la luz, por lo que es posible que podamos verla hasta finales de 2018 o principios de 2019.