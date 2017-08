El tierno momento en el que Drake Bell y Josh Peck finalmente se reconcilian

Los MTV Video Music Awards (VMAs) 2017 fueron el escenario perfecto para la tan esperada reconciliación entre Drake Bell y Josh Peck. Recordemos que hace unos meses los actores se vieron envueltos en una pelea que se viralizó en las redes sociales.

Según se pudo observar por medio de Twitter, Josh no invitó a Drake a su boda, pese a tener una amistad desde hace muchos años. Fue entonces que Bell utilizó su cuenta para escribir el mensaje:

“Lazos que están oficialmente rotos”

Desde entonces se habían distanciado. Sin embargo, se reunieron por primera vez en la entrega de los VMAs. Los actores aprovecharon la oportunidad para conversar y retomar su amistad. Prueba de ello fue la tierna fotografía que ambos compartieron y que acompañaron con una de las famosas frases de la serie “Drake y Josh”.

“Abrázame”, escribió Josh.

El momento fue mutuo, ya que ambos utilizaron su perfil de Twitter para compartir la misma imagen. La foto se viralizó rápidamente y los fans no podrían estar más felices de poder presenciar la reconciliación de sus estrellas favoritas.

“Reunidos y se siente tan bien”, comentó Drake.

¿Por qué no lo invitó a la boda?

Muchos de los fans de los actores estaban seguros que su amistad iba más alla de la serie de televisión. Sin embargo, aunque se llevan bien, no son mejores amigos. Su relación se ha distanciado por compromisos de trabajo de ambos.

Tras la disputa en la que Drake se molestó por no ser invitado a la boda de Josh, muchos se preguntaron en realidad qué había sucedido y cuál era la razón por la que no fue invitado a la ceremonia. Josh reveló que en realidad no son tan apegados como muchos creen.

“Rara vez estamos juntos porque él está trabajando y yo estoy trabajando. No tengo una buena respuesta para la gente que me pregunta todo el tiempo ‘¿Dónde está Drake?’. Desearía tener una mejor respuesta, pero: ¿está en casa probablemente? No lo sé”, contestó durante una entrevista.