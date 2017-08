El voluptuoso trasero de Tom Cruise causó controversia

Aunque en el 2008 se estrenó la película “Valkyrie” protagonizada por Tom Cruise, recientemente se volvió viral una fotografía del voluptuoso trasero del actor.

En la escena se puede ver al ex de Katie Holmes de espaldas, levantándose del suelo.

Pero su derrière fue lo que llamó la atención de los usuarios haciendo que surgieran varias teorías. Una de ellas, y la más popular, es que el actor utilizó rellenos para hacer que sus curvas lucieran muy grandes.

hello, please, i present the theory that for one single shot in Valkyrie (2008), at 5:12, tom cruise wears a fake butt. observe: pic.twitter.com/Tw6yTbsQUe

— swizz keats (@iluvbutts247) August 20, 2017