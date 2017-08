“Perla del Mar”, un certamen de belleza que se convirtió en miniserie guatemalteca

La miniserie guatemalteca “Perla del Mar” es una historia llena de aventura, pasión y peligro. Actualmente está siendo filmada la primera temporada, la cual contará con 7 episodios de 30 minutos y se espera que sea estrenada en noviembre de este año.

Publinews hablo con Rafael Echeverría (escritor y guionista) y María José Larrañaga (protagonista).

¿Cómo surgió la idea de la serie?

MJ: Amo los concursos de belleza y le dije a Kurt Bendfeldt (productor general)

que tenía la inquietud de hacer un concurso nuevo, algo diferente, que fuera en el mar. Ya lo teníamos todo listo para hacer el certamen, pero después, él junto a Rafa tuvieron la idea de convertirlo en una miniserie.

¿Por qué la historia gira alrededor del mar?

RE: El certamen de belleza se iba a llamar “Reina del Mar”, entonces la ganadora obtendría un cetro con una perla y una corona. Además, todos en la producción amamos el mar, hasta incluimos una parte en la que se habla del cuidado y la limpieza de este.

¿De qué tratará la miniserie?

RE: Es sobre Mía, quien viene de una familia con mucho dinero. Ella descubre que su novio le está siendo infiel con la amante de su papá. En un barco, discute con su madrastra y cae al mar. Pierde la memoria y va a parar a una isla donde conoce a Yaco y a una niña, Nicté.

Pero en esa isla hay otra mujer, una de las más bellas. Ella no quiere que haya alguien más hermosa y al enterarse de que Mía llegó, trata de deshacerse de ella.

Detrás de todo esto hay un mito sobre la “Perla del Mar”, la cual puede dar belleza eterna al que la encuentre.

¿La historia tiene algún mensaje?

RE: Demostrar que la belleza puede ser real si las personas son nobles, agradables, si aman de verdad.

¿Todo el elenco es nacional?

RE: Solo hay una venezolana, de lo contrario todos son guatemaltecos. Contamos con un equipo muy bueno, completo y profesional. Estamos cuidando hasta los más pequeños detalles para que todo sea real.

¿Cómo te iniciaste en el modelaje?

MJ: Desde chiquita siempre tuve sueños artísticos. A los 10 años quería ser modelo, y cuando participé en Miss Guatemala gané como Miss Mundo 2015. Fui a China a representar a nuestro país con más de 120 candidatas de otros lugares.

He participado en varios certámenes internacionales como en Colombia, México y Belice.

¿Cómo decidiste incursionar en la actuación?

MJ: Siempre me ha llamado la atención ser actriz, pero fue un poco difícil decidirme por protagonizar la serie porque ahorita estoy estudiando para mi privado de Derecho. Pero finalmente me animé a hacer las dos cosas a la vez, por que ¿cuándo voy a volver a tener la oportunidad de hacer esto?

¿Cómo es tu personaje, Mía?

MJ: Ella tiene dos personalidades, cuando está con su papá es una niña consentida. Pero cuando pierde la memoria se convierte en alguien nuevo, es más sencilla y humilde.

¿Qué ha sido lo más difícil de participar en la serie?

MJ: Al principio me asusté al leer el gran guión, pero siempre he sido buena para memorizar las cosas. Durante la grabación, tenemos escenas riesgosas como cuando me caigo del yate o estoy en el manglar y allí hay animales peligrosos. Pero contamos con toda la seguridad necesaria.