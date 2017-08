Lindsay Lohan le pide a sus fans que decidan su futuro

Lindsay Lohan siempre ha estado envuelta en escándalos y adicciones y al parecer quiere dejar todo eso atrás.

La actriz está decidida a abandonar todo el caos para retomar su carrera y le pidió a sus fans que la ayuden a tomar una decisión con respecto a su futuro.

Actualmente ella es dueña de una discoteca en Grecia, la cual se ha convertido en su escape y buen negocio por los ingresos que tiene.

A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on Aug 13, 2017 at 6:44am PDT

La estadounidense tiene en mente retomar una de sus pasiones, pero no está segura de hacerlo, por lo que solicitó ayuda.

Según publicó en Twitter, quiere retomar su carrera como cantante, y sentarse en un estudio de grabación para agarrar un cuaderno y componer.

RT if I should start working on another album 🎼🎤❤️😘

— Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 18 de agosto de 2017