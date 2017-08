FOTO. El hermano menor de Lindsay Lohan creció y ahora es un atractivo modelo

La familia Lohan ha demostrado tener la capacidad y el talento para alcanzar la fama desde muy corta edad. El hermano menor de Lindsay Lohan no es la excepción. Fue la misma actriz quien compartió una fotografía de su hermano como modelo para la revista Vogue China.

Cody Lohan, también conocido como Dakota, ha empezado a sobresalir como modelo profesional. Recientemente firmó un contrato con la popular agencia de modelos IMG Models.

Proud of my little brother in Vogue China pic.twitter.com/7z6VEN4XaJ

— Lindsay Lohan (@lindsaylohan) August 1, 2017