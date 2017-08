Graban a Eugenio Derbez regañando a su hijo por embarazar a su novia

Eugenio Derbez no pudo contener su molestia y dio un gran regaño a Vadhir durante una entrevista que le realizaban al joven en un programa de radio de Estados Unidos.

El actor se convirtió en la víctima de una broma que su hijo y el famoso locutor de radio, El Piolín, le hicieron en vivo.

@vadhird estará en el Show mañana! 👏🏽 Escúchanos 5am-10am en Los Ángeles en La Suavecita 107.1fm encuentra tu radio local en www.elshowdepiolin.net #elshowdepiolin #howtobealatinlover A post shared by Eddie Sotelo (@elshowdepiolin) on Aug 14, 2017 at 7:43pm PDT

Mientras Vadhir y el locutor estaban en cabina, conversando vía telefónica con Eugenio, el actor “confesó” que se casaría.

“No esperaba decirlo así en radio, pero ya me toca, ya me voy a casar, se decidió hace una semana y se me hace un buen lugar para decirlo”, dijo el joven.

Como cualquier padre, el comediante se desconcertó y mostró su enojo, no solo por enterarse de esta noticia por radio.

Eugenio regañó a su hijo

“¿Es en serio?, ¿pero por qué no me avisaste?”, cuestionó el protagonista de Cómo ser un Latin Lover a su hijo. “Lo quería hacer como sorpresa y, no sé, perdón”, explicó el joven a su papá.

“O sea pero esas cosas no tengo que enterarme por el radio, por las revistas, soy tu papá, vas y lo platicas conmigo, lo analizamos, a parte estás muy joven para casarte”, dijo Eugenio.

El actor señaló que tampoco quería hacerlo, y que la decisión no fue planeada. Ante esto, Derbe preguntó si había embarazado a su novia.

“Pero Vadhir cuántas veces te dije, no puedo creerlo, te dije 1500 veces que te cuidaras”.

La discusión se tornó más tensa y demasiado íntima cuando Vadhir le comentó que su novia le había dicho que estaba tomando anticonceptivos y su padre respondió con esta incómoda historia: