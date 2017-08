El extraño video que Taylor Swift publicó después de borrar todo en sus redes sociales

Hace unos días, los fanáticos de Taylor Swift se sorprendieron al ver que las redes sociales de la cantante estaban en blanco.

La artista había borrado todas las publicaciones y hasta dejó de seguir a sus amigos.

Pero ahora, fue publicado un extraño video que ha causado incertidumbre entre los seguidores.

La mañana de este lunes, un clip de 10 segundos y sin audio muestra a algo muy parecido a la cola de un reptil.

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Aug 21, 2017 at 8:00am PDT

Este video fue publicado en su cuenta oficial de Faceook, Instagram, Twitter y Tumblr.

Rápidamente aumentaron los rumores de que se trata de la nueva música de Swift.

Lo más curioso es que el director de videos musicales, Joseph Kahn, retuiteó el extraño clip que publicó la cantante. Él fue quien realizó los videos ganadores de varios premios de Taylor como “Bad Blood”, “Blank Space”, “Out of the Woods” y “Wildest Dreams”.

Esto incrementó aún más las sospechas de que la artista se prepara para hacer un regreso triunfal a la escena musical.

In 30 minutes, as a show of power, @taylorswift13 will blot out the sun.

— Joseph Kahn (@JosephKahn) August 21, 2017