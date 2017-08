Isel Suñiga es la nueva Miss Guatemala

Isel Suñiga se convirtió en la nueva Miss Guatemala 2017, tras quedarse con la corona en la final del certamen que se llevó a cabo la noche del domingo 21 de agosto en las instalaciones del Parque de la Industria, donde 16 jóvenes se disputaron el título.

Anoche, la joven originaria del departamento de San Marcos se alzó con el título de Miss Guatemala 2017.

Isel se enfrentó ante otras 16 participantes para ganar la corona. El jurado vio aptitudes necesarias en ella para hacerla triunfadora y así representar a Guatemala en el evento de belleza más importante a nivel mundial: Miss Universo.

La elección se llevó a cabo en el Parque de la Industria, en donde decenas de guatemaltecos apoyaron a su candidata favorita.

La parte musical estuvo a cargo de Lorena Pinot, Rob Fion y Danny Sanjose.

Isel Suñiga de tan solo 22 años, fue coronada por Paulette Samayoa, Miss Guatemala 2013.

Me siento muy feliz y emocionada. Aún no me lo puedo creer. Les agradezco a todos aquellos que siempre confiaron en mí”, afirmó la bella joven.