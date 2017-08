Miss Guatemala 2017 en la recta final

El próximo 20 de agosto, una de las 17 jóvenes que compiten por la corona más codiciada en el país cumplirá su sueño al convertirse en la nueva Miss Guatemala.

En medio de la apretada agenda, las concursantes de este año visitaron las instalaciones de Publinews. Todas muy emocionadas expresaron estar muy nerviosas, pero al mismo tiempo felices.

